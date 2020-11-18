Kernel запропонував аграріям новий формат партнерства - без обов'язкового викупу 10% частки

За запитом аграріїв Kernel адаптував платформу Open Agribusiness. Тепер партнерами можуть стати агрокомпанії всіх форм власності, а продаж 10% частки стала добровільною. Про це в інтерв'ю Latifundist.com повідомив керівник проєкту Сергій Вітер.

Раніше учасники VIP-клубу Open Agribusiness Kernel отримували фінансування, ТМЦ за вигідними цінами, доступ до технологій в обмін на продаж 80% врожаю і 10% частки агропідприємства. «Ми багато чули на ринку страхів, що Kernel зможе поглинати компанії завдяки цим 10%. Для нас це не самоціль, тому спокійно вирішили цю опцію зробити добровільною. Тепер проєкт існує в двох форматах, які відрізняються один від одного», - розповів Сергій Вітер.

Новий формат зберіг всі преференції для партнерів: знижені ціни на насіння, СЗР, добрива, агрономічний консалтинг, фінансування робочого капіталу в розмірі $300 /га. На відміну від VIP-клубу, де таке фінансування коштує до 10% річних, в новій моделі сума становить 11%, плюс аграрії не виплачують дивіденди.

Для всіх партнерів Open Agribusiness Kernel змінилася формула розрахунку вартості АГРОКОНСАЛТИНГ. «Раніше вартість мала на увазі дисконт від тонни проданого нам врожаю. Цифра дисконту становила 3-4% на тонні. Зараз ми запропонували партнерам за підсумками року виплачувати нам винагороду в діапазоні $15-25 на гектар. Ця формула аграріям зручніше, ніж дисконт від тонни зерна», - додав керівник проєкту.

За його оцінкою, аграрії позитивно оцінили нововведення: в оновлений VIP-клуб без продажу 10-відсоткової частки найближчим часом увійдуть 47,7 тис. га. «Ми ніколи не претендували на управління. Ми хочемо стимулювати найзацікавленішу і мотивованішу людину - власника - розвивати його підприємство. Тому готові знайти рішення, які дозволять ще більше підвищити ефективність компанії-партнера», - сказав Сергій Вітер.

Для цього Open Agribusiness Kernel вирішує три ключові проблеми агропідприємства: вигідно закупити посівний матеріал, засоби захисту рослин та мінеральні добрива, а також вигідно продати врожай, підвищити прибутковість виробництва. «Наведу приклад: ось ми намагаємося вести бесіду з аграрієм протягом години. З цього часу ми говоримо насправді 15 хвилин, а 45 хвилин він відповідає на телефонні дзвінки, так як займається пошуком грошей. Ми говоримо аграріям: «Заспокойтеся, перестаньте бігати і займіться краще технологією». Учасник проєкту отримує доступ до точного землеробства, досліджень, до всього, чим ми користуємося, навіть до підходів», - розповів керівник проєкту.