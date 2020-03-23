​"Кернел" Веревского продал последний российский актив

Российская компания "Деметра-Холдинг" купила у украинского агрохолдинга "Кернел" зерновой терминальный комплекс "Тамань".

Об этом сообщила группа ВТБ, в состав которой входит "Деметра".

"ООО "Деметра-Холдинг" (входит в группу ВТБ) приобрело 50%-ю долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% долей ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" - глубоководного специализированного терминала по перевалке зерна", - сказано в заявлении.

Вторую часть терминала контролирует компания Glencore Agriculture через Renaisco B.V.

На сайте Варшавской фондовой биржи говорится, что стоимость сделки составила 61 млн евро.

Пропускная способность терминала в Тамани составляет 4 млн тонн в год.

"Кернел" не вел бизнес в России с 2017 года, передавая свою квоту на перевалку зерна в Таманском терминале третьей стороне.

Агрохолдинг "Кернел" - один из крупнейших в Украине. Он занимается производством подсолнечного масла, выращиванием зерновых и масличных культур, экспорту кукурузы, пшеницы, ячменя и так далее. По данным компании, ежегодный объем экспорта продукции составляет около 7 млн тонн.

Крупнейшим акционером "Кернела" через Namsen LTD является Андрей Веревский.