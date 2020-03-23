​Россия сняла запрет на въезд в страну для граждан Беларуси

"Ограничение на въезд в РФ, введенное 18 марта, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии".

Правительство Российской Федерации сняло запрет на въезд в страну для граждан стран СНГ, введенных 18 марта для нераспространения в стране коронавируса.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что ограничение на въезд в РФ, введенное 18 марта, "не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии".

В СНГ входят: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Туркменистан в качестве ассоциативного члена. Украина уже 6 лет не подписывает ни один документ СНГ и вышла из ряда соглашений.

Россия закрыла границы 18 марта. Решение было принято "для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции".

Это решение раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко. "Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить", - заявил он.

В российском правительстве ответили, что что решение в отношении Беларуси было принято в связи с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом.

21 марта Лукашенко провел совещание, на котором выступил против возвращения в страну граждан, которые уехали после предупреждения о пандемии, передает Белта.

"Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - заявил Лукашенко.

Напомним, утром 19 марта стало известно о первой жертве коронавирусной болезни в России. Причиной смерти женщины стала пневмония, вызванная коронавирусом на фоне других сопутствующих тяжелых заболеваний.

По состоянию на 19 марта количество инфицированных коронавирусной инфекцией в РФ выросло на 52 случая - до 199. Из них 9 человек выздоровели. Позже за день коронавирус обнаружили у пациентов в 23 регионах РФ. Больше всего случаев в Москве - 12 человек. Все новые заболевшие, по утверждению оперативного штаба, в последние две недели посещали другие страны.