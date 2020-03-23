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Число жертв коронавируса в мире превысило 14,7 тыс. человек, более 94 тыс. выздоровели

Число заразившихся превысило 339 тыс. человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 14,7 тыс. человек, более 94 тыс. выздоровели
Фото: ajansspor.com

Число заразившихся новым коронавирусом в мире достигло 339259 человек в мире. 14706 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом, 98834 человека выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который ведет электронный подсчет, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

Больше всего летальных случаев - в Италии (5476), в Китае (3153). В Иране зафиксировано 1685 жертв, в Испании - 1772, в Великобритании - 281 случай.

Те страны, которые первыми столкнулись с новым з аболеванием, лидируют по показателям тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй - 59879, Иран - 7931.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 7024 человека.

В США на вечер воскресенья было зафиксировано 32057 инфицированных и 400 летальных случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья были официально подтверждены 73 случая коронавирусной болезни. Это на 26 больше по сравнению с субботой.

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