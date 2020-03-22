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Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

57-летний политик чувствует себя хорошо, у него нет симптомов болезни.

Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Американский сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии Рэнд Пол заразился коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении сенатора в твиттере.

57-летний политик чувствует себя хорошо, у него нет симптомов болезни. Тест на коронавирус взяли из предосторожности, учитывая историю его путешествий и участия в различных мероприятиях.

Сенатор не знает, где и когда контактировал с инфицированным человеком.

Он рассчитывает вернуться в Сенат по окончании карантина.

Как отмечает CNN, в прошлом году Полу удалили часть легкого из-за травм, полученных сенатором в 2017 году из-за нападения соседа.

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