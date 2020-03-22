Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

57-летний политик чувствует себя хорошо, у него нет симптомов болезни.

Американский сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии Рэнд Пол заразился коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении сенатора в твиттере.

57-летний политик чувствует себя хорошо, у него нет симптомов болезни. Тест на коронавирус взяли из предосторожности, учитывая историю его путешествий и участия в различных мероприятиях.

Сенатор не знает, где и когда контактировал с инфицированным человеком.

Он рассчитывает вернуться в Сенат по окончании карантина.

He expects to be back in the Senate after his quarantine period ends and will continue to work for the people of Kentucky at this difficult time. Ten days ago, our D.C. office began operating remotely, hence virtually no staff has had contact with Senator Rand Paul. — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020

Как отмечает CNN, в прошлом году Полу удалили часть легкого из-за травм, полученных сенатором в 2017 году из-за нападения соседа.