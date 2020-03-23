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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Аваков предложил антикризисный план с ростом дефицита госбюджета на 200 млрд гривен

"Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги".

Аваков предложил антикризисный план с ростом дефицита госбюджета на 200 млрд гривен
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. Он хочет увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга.

Свой план он обнародовал ночью 23 марта в фейсбуке.

Он отметил, что через месяц "у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства". Поэтому, считает Аваков, нужно вводить государственные пособия в размере 2500-3000 гривен, предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%, максимально запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

"Я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макрофинансовые и экономические", - написал он.

По его мнению, нужно создать специальный Стабилизационный фонд, а дефицит госбюджета, "не стесняясь", увеличить "миллиардов на 200 как минимум". Сейчас дефицит госбюджета-2020 предусмотрен на уровне 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен.

Одновременно Аваков предлагает урезать некритические по нынешним времена расходы государстенного бюджета, "не допуская ущерба по линии обороны и безопасности".

Он рекомендует провести новую реструктуризацию внешнего госдолга, заключить соглашение с МВФ и получить дополнительные деньги по программам помощи в связи с пандемией коронавируса.

Еще один пункт плана Авакова предусматривает "жесткое" пресечение спекуляций на валютном рынке.

По его мнению, НБУ должен рефинансировать банки для выдачи кредитов по низким ставкам 5-7% годовых, а государство обязано стимулировать импортозамещение.

Он считает, что без этих и других экстраординарных мер Украине будет "чудовищно сложно".

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