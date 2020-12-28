Бюджет на медицину за два роки зріс на 60%, - Шмигаль

Бюджет на медицину за два роки збільшився на 60%, тобто на 65 млрд гривень.

Про це на позачерговому засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бюджет на медицину за два роки збільшився на 60%, а це додаткові 65 млрд грн, які дозволять розпочати справжню трансформацію медичної системи", - сказав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, за 2020 рік система охорони здоров'я в Україні значно зміцнилася в частині боротьби з COVID-19.

Так, з 12 тисяч у квітні до майже 65 тисяч зараз збільшилась кількість ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. З 3,5 тисяч до понад 45 тисяч - кількість ліжок із киснем.

Кількість тестувань методом ПЛР зросла з 200 до 55 тисяч на добу.

"Встановлено систему додаткових виплат українським медикам на передовій боротьби з коронавірусом. З наступного року вже закладено постійне підвищення зарплат лікарям на 30%", - сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, наступного року на медицину у бюджеті закладено 159,9 млрд грн. На боротьбу з пандемією 2021 року виділять 19,4 млрд грн, з яких: 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій; 2,6 млрд грн - закупівля вакцин; 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 у школах.

Раніше голова уряду заявив, що витрати на медицину в розмірі 5% від ВВП досягнуть у 2023 році.