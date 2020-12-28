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Бюджет-2020 в дохідній частині отримав більше, ніж планувалося, - Шмигаль

Прем’єр заявив, що "вперше держава почала ефективно боротися з різними схемами та скрутками".

Бюджет-2020 в дохідній частині отримав більше, ніж планувалося, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Бюджет України 2020 року в дохідній частині отримав більше, ніж планувалося, навіть пропри відставання по доходах у березні майже 40 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"При цьому Уряд жодним чином не підвищував податкове навантаження на бізнес. Були заборонені більшість перевірок, зокрема і податкові. У повному об’ємі відшкодовується ПДВ", - повідомив глава Кабміну.

За його словами, збільшення доходів бюджету стало можливим завдяки тому, що вперше держава почала ефективно боротися з різними схемами та скрутками. Податкові органи зібрали на 60 млрд грн більше, ніж очікувалося.

"Надходження від приватизації цьогоріч склали 2,5 млрд грн. Це більше, ніж надходження 2018-го та 2019 років разом узяті", - повідомив прем’єр.

Крім того, цьогоріч повноцінно запрацював інструмент концесій. Було передано два українські порти, що дає змогу залучити мільярди гривень інвестицій в економіку країни.

Нагадаємо, наприкінці листопада міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що через неотримання Україною запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у кошторисі бракує 3 млрд доларів.

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