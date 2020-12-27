Шмигаль: уряд працює над збільшенням кількості доз вакцини для українців

Цього тижня закупівлю вакцин від COVID-19 Кабмін обговорив із послами G7 та ЄС.

У Кабінеті Міністрів України та Офісі Президента працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин від ковіду, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це у соцмережі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям”, – написав він.

Крім того, Уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Цього тижня закупівлю вакцин від COVID-19 Кабмін обговорив із послами G7 та ЄС. “Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС”, – додав прем’єр.

Нагадаємо, українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.