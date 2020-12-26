За добу в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб

Станом на 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Летальних випадків – 121.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Госпіталізовано – 2 888 осіб, одужало – 5 145 осіб і здійснено 31 482 тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 019 876 осіб, одужало – 651 917 осіб, летальних випадків – 17 702 і проведено 453 446 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 106 486 (+408)

Області:

Вінницька – 21 858 (+160)

Волинська – 32 300 (+151)

Дніпропетровська – 56 356 (+676)

Донецька – 34 586 (+361)

Житомирська – 38 219 (+371)

Закарпатська – 27 754 (+104)

Запорізька – 51 250 (+445)

Івано-Франківська – 42 725 (+114)

Київська – 56 942 (+568)

Кіровоградська – 8 205 (+56)

Луганська – 9 906 (+181)

Львівська – 59 551 (+676)

Миколаївська – 29 117 (+312)

Одеська – 68 447 (+513)

Полтавська – 34 341 (+344)

Рівненська – 40 195 (+216)

Сумська – 39 848 (+358)

Тернопільська – 33 328 (+153)

Харківська – 67 655 (+238)

Херсонська – 16 917 (+238)

Хмельницька – 38 333 (+329)

Черкаська – 37 321 (+374)

Чернівецька – 39 293 (+150)

Чернігівська – 28 943 (+213)

Нагадаємо, 24 грудня в Україні виявили 11 035 нових захворілих на ковід, одужало понад 15 000.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я.

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.