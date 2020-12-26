За добу в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб

Станом на 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Летальних випадків – 121.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Госпіталізовано – 2 888 осіб, одужало – 5 145 осіб і здійснено 31 482 тестувань.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 019 876 осіб, одужало – 651 917 осіб, летальних випадків – 17 702 і проведено 453 446 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
Статистика у регіонах:
м. Київ – 106 486 (+408)
Області:
Вінницька – 21 858 (+160)
Волинська – 32 300 (+151)
Дніпропетровська – 56 356 (+676)
Донецька – 34 586 (+361)
Житомирська – 38 219 (+371)
Закарпатська – 27 754 (+104)
Запорізька – 51 250 (+445)
Івано-Франківська – 42 725 (+114)
Київська – 56 942 (+568)
Кіровоградська – 8 205 (+56)
Луганська – 9 906 (+181)
Львівська – 59 551 (+676)
Миколаївська – 29 117 (+312)
Одеська – 68 447 (+513)
Полтавська – 34 341 (+344)
Рівненська – 40 195 (+216)
Сумська – 39 848 (+358)
Тернопільська – 33 328 (+153)
Харківська – 67 655 (+238)
Херсонська – 16 917 (+238)
Хмельницька – 38 333 (+329)
Черкаська – 37 321 (+374)
Чернівецька – 39 293 (+150)
Чернігівська – 28 943 (+213)
Нагадаємо, 24 грудня в Україні виявили 11 035 нових захворілих на ковід, одужало понад 15 000.
За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.
Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я.
Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.