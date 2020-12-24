Захворюваність на COVID-19 в Україні стабілізувалася ще у середині листопада, - аналіз KSE

Україна залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з коронавірусом, але "рухається за помірним сценарієм".

Кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Збільшення статистики пов’язане із довнесенням даних про нові випадки, які виникли внаслідок стрімкого росту поширення у жовтні. Показники виявлення можуть не відображати змін у захворюваності через вкрай низькі обсяги тестування.

Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19, свідчать результати нового моделювання Київської школи економіки.

"Україна залишається у п’ятірці європейських країн з населенням понад 10 млн мешканців із найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Коефіцієнт виявлення позитивних випадків покращився на 5% за тиждень і стабілізувався. Однак цей показник все ще в 5 разів вищий за рекомендований ВООЗ для контролю над пандемією", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я. Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.

Це вдалося з’ясувати завдяки тому, що спеціалісти НСЗУ вносять дані згідно з фактичною датою визначення позитивного результату ПЛР-тесту, а не датою внесення до офіційної статистики.

Згідно з новим моделюванням Київської школи економіки сьогодні Україна рухається за помірним сценарієм. "Він не найгірший для нас", - зазначають фахівці КШЕ.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун навіть у разі значного скорочення захворюваності.