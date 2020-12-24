У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19

Очільник регіонального Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову через виділення 125 млн гривень на експериментальні ліки від ковіду тоцилізумаб та імуноглобулін.

У листі, який є в розпорядженні LB.ua, Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.

Ганс Клюге відзначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.

"Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19", - йдеться у листі.

У ВООЗ підкреслили, що такий великий бюджет, як було погоджено для закупівлі експериментальних препаратів без достатнього обґрунтування, слід спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, зокрема, масок, а також обладнання для вимірювання насичення киснем (пульсоксиметрів) у службах первинної медичної допомоги для швидкої ідентифікації та направлення пацієнтів, стан яких погіршується. На думку ВООЗ, державні кошти краще також спрямовувати на обладнання, придатне для відділень інтенсивної терапії.

Зазначається, що більшість випадків COVID-19 потребують кисневої терапії під час госпіталізації, і потреба в медичному кисні є значно вищою, ніж за звичайних умов.

У ВООЗ нагадали, що уважно стежать за даними глобальних досліджень та регулярно оновлюють свої технічні вказівки щодо лікування пацієнтів з коронавірусом.

"ВООЗ рекомендує використовувати для прийняття рішень оновлювальні рекомендації щодо лікарських засобів для COVID-19", - зазначив Ганс Клюге.

Уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом.

Заступниця Степанова Ірина Садов'як зазначала, що рішення про закупівлю цих препаратів за держкошт допоможе лікарням на місцях швидше реагувати з наданням допомоги, щоб пацієнти не були змушені шукати ліки за власний кошт.

Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту. Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США, але у липні іноваційна компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з ковідом не показало жодних результатів, пише "Українська правда".

У жовтні інше дослідження показало, що тоцилізумаб не є ефективним для запобігання смерті помірно хворих на коронавірус.

Імуноглобуліни - це препарати на плазмі крові людей, які не хворіли на ковід. Ефективність таких ліків при ковіді тільки почали вивчати, втім у США Національний інститут здоров'я не рекомендує їх використовувати поза клінічними випробуваннями.

Тоцилізумаб в українському протоколі лікування рекомендують розглядати при прогресуванні захворювання не раніше сьомого дня від появи симптомів. Показаннями до застосування є інтерстиціальна пневмонія з гострою дихальною недостатністю та потреба у вентиляції легень.

Імуноглобулін у протоколі зазначається для лікування мультисистемного запального синдрому і дітей і підлітків, втім зазначається, що за такого лікування може виникнути тромбоз.

Нагадаємо, що у листопаді Міністерство охорони здоров'я включило до протоколу лікування ковіду переливання плазми тих, хто вже одужав від коронавірусу. Йдеться про реконвалесцентну плазму з високими титрами антитіл класу IgG проти SARS-CoV-2.

У протоколі зазначається, що плазма може бути використана для раннього специфічного лікування коронавірусу лише для тих пацієнтів, які мають лабораторно підтверджене захворювання на ковід, тяжкий або критичний перебіг захворювання або прогностичні фактори прогресування до тяжкого або критичного стану.