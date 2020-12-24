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На захист судів від коронавірусу попросили 83,7 млн грн з COVID-фонду

Зараз лист знаходиться на розгляді Кабміну.

На захист судів від коронавірусу попросили 83,7 млн грн з COVID-фонду
Фото: EPA/UPG

Державна судова адміністрація України попросила виділити 83,7 млн грн для забезпечення придбання предметів захисту працівників судів та дезінфекції приміщень коштом Фонду боротьби з COVID-19.

Про це йдеться у листі в. о. Голови Державної судової адміністрації Людмили Гізатуліної до Кабінету Міністрів, повідомляє StateWatch.

Зараз лист знаходиться на розгляді Кабміну.

У ДСА наголошують на необхідності забезпечення конституційного права громадян України на звернення до суду, зокрема в умовах карантину, та зазначають про те, що “у зв’язку із істотним скупченням людей під час судових засідань критично актуальним залишається питання їх захисту у період пандемії коронавірусу”.

У листі вказано, що на адресу Державної судової адміністрації надходять численні прохання із судів щодо виділення додаткових бюджетних призначень для забезпечення працівників судів засобами індивідуального захисту та дезінфекції приміщень судів.

У ДСА зазначили, що у судовій системі працює більше 36 тис. осіб, що забезпечують здійснення судочинства, а з урахуванням інших учасників судового процесу (позивачів, відповідачів, адвокатів, сторони обвинувачення), ця цифра практично подвоюється. Судочинство здійснюється у приміщеннях судів, яких налічується більше 800.

Нагадаємо, станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн. На заходи в сфері охорони здоров’я пішло 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 23 грудня затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення.

Раніше Кабмін спрямував 103 млн гривень з "ковідного фонду" на виплати колишнім вкладникам Кредитпромбанку. Також гроші фонду відправили на створення патріотичних серіалів. 

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