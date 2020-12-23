Фонд придбав і передав українським медикам понад 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, більше 200 тисяч засобів індивідуального захисту і витратних матеріалів, 337 тисяч тест-систем для визначення вірусу, більш ніж 1000 одиниць медичного та лабораторного обладнання.

2020 рік пройшов під знаком боротьби з коронавірусом – хворобою, яка стрімко мутує, вбиває і позбавляє здоров’я мільйони людей по всьому світу. З безліччю проблем підходила до початку пандемії українська система охорони здоров'я. COVID-19 розкрив усі її недоліки. Показав, як багато потреб у лікарів, які були кинуті на передову боротьби з коронавірусом.

Рінат Ахметов у лютому першим прийшов на допомогу країні. Все починалося з гуманітарного вантажу для українців, евакуйованих з китайського Уханя. Потім у координації з Міністерством охорони здоров'я було склали перелік найважливіших медичних потреб. Фонд Ріната Ахметова виходив на міжнародні ринки обладнання та витратних матеріалів. І в умовах жорсткого дефіциту зміг закупити те, чого лікарі опорних лікарень України потребували найбільше.

"Рінат Ахметов об'єднав ресурси благодійного Фонду, ФК «Шахтар» і бізнесів SCM в рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні» і виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Кошти були спрямовані на вирішення найважливіших медичних потреб країни: від засобів індивідуального захисту для лікарів до складного медичного обладнання для державних лікарень. Фонд придбав і передав українським медикам понад 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, більше 200 тисяч засобів індивідуального захисту і витратних матеріалів, 337 тисяч тест-систем для визначення вірусу, більш ніж 1000 одиниць медичного та лабораторного обладнання, в тому числі 149 кисневих концентраторів. Це наймасштабніша приватна ініціатива з підтримки державної медицини в боротьбі з пандемією", – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Вже 10 місяців поспіль щотижня машини з цінним вантажем від Фонду Ріната Ахметова розвозять по всій країні обладнання для порятунку життів. До багатьох лікарень сучасна техніка надходить вперше за 20–30 років.

"Коли в Україну прийшов коронавірус, медична система не була готова для боротьби з хворобою. На той час не було засобів індивідуального захисту в достатній кількості, не було повної готовності інфекційних лікарень для такої кількості хворих, яке ми спостерігали в західних країнах. Державі потрібен був час, аби максимально включитися в ситуацію, перерозподілити кошти, почати фінансування та закупівлю всього необхідного. Дякую бізнесу і волонтерам, які почали допомагати в боротьбі з коронавірусною хворобою. Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за той внесок, який він зробив і продовжує робити. Зокрема, за закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів", – сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

МОЗ підписав із Фондом Меморандум про співпрацю, в рамках якого проведено дві онлайн-конференції для лікарів, що працюють з апаратами штучної вентиляції легенів. Під час тригодинних вебінарів понад 2000 медиків державних лікарень з усієї країни отримали можливість дізнатися у провідних експертів МОЗ про передовий світовий досвід лікування COVID-19 та нюанси роботи з останніми моделями ШВЛ.

Відразу кілька освітніх проєктів було реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації. Серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» допоміг українським вчителям адаптуватися до нових реалій та освоїти інструменти онлайн-викладання. По суті, серіал став першим кроком до розвитку системи дистанційної освіти в країні. Відеопроєкт «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів» допоміг лікарям, зайнятим у боротьбі з COVID-19, швидко знайти спільну мову з сучасним реанімаційним обладнанням.

Для дітей, які перебувають на дистанційному навчанні, Фонд спільно з Мінцифри та ФК «Шахтар» випустив серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту». Цей 12-серійний освітній курс провели гравці «горнякiв» i національної збірної України Андрій Пятов і Сергій Кривцов.

А ще були флешмоб «Все буде добре», соціальна акція #ДякуємоМедикам, цикл відеороликів #БатькиВДОМА. Фонд передавав лікарям паливо, дезінфікуючі засоби, забезпечував ліжко-місця в ковідних лікарнях стаціонарним доступом до кисню, пошив 1500 комплектiв медичного одягу для лікарів, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії.

"Ми дуже вдячні за таку допомогу, яка надається державі. Ми дуже позитивно оцінюємо внесок Фонду Ріната Ахметова в медицину України і не тільки щодо коронавірусу", – зазначив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Голава Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації та медичної допомоги Михайло Радуцький вважає, що Фонд Ріната Ахметова зробив вагомий внесок у боротьбу з коронавірусом:

"Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова. Це не перший раз, коли Фонд підставляє своє плече Україні. Фонд Ріната Ахметова, як тільки побачив що відбувається, сам запропонував допомогу і допоміг".