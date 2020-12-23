Антитіла до COVID-19 можуть зберігатися понад дев’ять місяців після хвороби, - вчені

У більшості людей антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, можуть зберігатися понад дев’ять місяців.

Про це свідчать результати дослідження Дунайського приватного університету в Кремс-на-дер-Донау (Австрія), передає Укрінформ.

Медфакультет університету у рамках свого "дослідження Вахау" вивчає поширюваність коронавірусного захворювання та імунітет населення. У жовтні навчальний заклад презентував результати, згідно з якими антитіла залишаються у крові довше, ніж вважалося раніше. З метою підтвердження цього факту 10 та 11 грудня було протестовано 152 жителі Нижньої Австрії, які раніше перехворіли на COVID-19. І як виявилося - у понад 83% інфікованих у крові досі залишалися антитіла.

"Більшість учасників були інфіковані у березні та квітні. У майже 84% тих, хто захворів у березні, антитіла (IgG) все ще можна було виявити. Загалом, якщо враховувати усі періоди зараження, рівень тих, у кого антитіла все ще могли бути виявлені, становив понад 83%", - зазначив науковий директор університету Роберт Вагнер.

За його словами, грудневі результати збігаються з тими, які були у жовтні, коли у близько 84% протестованих було виявлено антитіла.

"Ми не хочемо робити поспішних висновків, але, беручи до уваги наші результати, ми бачимо, що більшість піддослідних все ще мають антитіла і через дев'ять місяців і що частка тих, у кого вже немає антитіл, істотно не змінюється порівняно з результатами наших попередніх досліджень", - заявив Вагнер.

Як відомо, раніше окремі дослідження повідомляли, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, зберігаються близько 6 місяців.