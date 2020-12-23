Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?

Чи є про що хвилюватися українцям? Чи слід чекати на ще одну пандемію? Чи допоможуть порятуватися від нового штаму раніше розроблені вакцини? З’ясовуємо на LB.ua разом з інфекціоністом Володимиром Курпітою та професором, генетиком, завідувачем відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Віктором Досенком .

З 21 грудня Бельгія й Австрія припинили повітряне та залізничне сполучення з Великобританією через виявлений новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 . Напередодні літаки з Великобританії перестали приймати в Нідерландах. Поки що невідомо, як довго триватимуть обмеження, але ЄС уже скликає термінову зустріч для обговорення ситуації.

Фото: EPA/UPG

Що відомо про новий штам коронавірусу?

Поки що небагато. Нову мутацію вірусу виявили в Південно-Східній Англії, однак є інформація про виявлення цього штаму і в інших районах Великобританії. Британські науковці припускають, що мутація має внутрішнє походження, тобто точно не була завезена з-за кордону. Крім того, про мутацію було відомо ще з вересня 2020, тому вона точно не пов’язана зі стартом вакцинації, котра розпочалася щойно у грудні. Нова мутація стосується S-білка коронавірусу, який стикується з людським рецептором і відповідає за проникнення вірусу в клітину. Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомляє, що за результатами моделювання, наданими Великобританією 19 грудня, можна припустити — новий варіант SARS-CoV-2 здатний швидше передаватися між людьми, аніж інші варіанти коронавірусу, із прогнозованим прискоренням до 70%.

За словами фахівчині Служби громадського здоров’я Великобританії Сьюзен Гопкінс, спочатку експерти не звернули уваги на нову мутацію, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані осередки нового типу COVID-19 у графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на обмежувальні заходи. У результаті 11 грудня британський уряд проінформували про зміну епідеміологічної ситуації. При цьому вона додає, що немає підстав думати, що мутація цього вірусу якось впливає на тяжкість перебігу захворювання або смертність. Станом на 13 грудня було зафіксовано 1108 випадків зараження новою мутацією вірусу.

Фото: EPA/UPG Hорки на фермі поблизу Нешвед, Данія, 06 листопада 2020 р.

Чому взагалі віруси мутують?

Віруси, включно з SARS-CoV-2, мутують постійно. Наприклад, згадаймо історію про 17 мільйонів норок, яких знищили на звірофермах у Данії після виявлення випадків зараження мутованим вірусом тварин. Тоді міністр охорони здоров'я Данії заявив, що близько половини із 783 заражених данців у Північній Данії, де велика кількість норкових ферм, були заражені штамом вірусу, що походить від цих тварин.

При цьому лише дуже незначна частина мутацій, уже виявлених, дійсно суттєво впливає на зміни поведінки вірусу.

«Існує глобальна мережа, де фіксуються всі виявлені штами вірусів, у тому числі в Україні, — пояснює інфекціоніст Володимир Курпіта. — Наразі в базі даних понад сто тисяч, якщо не помиляюся, штамів Sars-Cov-2. Я не лякався б того, що вони з’являються, це природний процес. І завдяки цьому науковці можуть сформувати більш чітку схему контролю за пандемією, відслідковуючи поширення конкретних штамів».

Але мутують віруси не самостійно. Науковці припускають, що мутація Sars-Cov-2 виникла у Великобританії через тривалу хворобу одного пацієнта з імуносупресією. Тобто саме клітини організму людини змусили вірус мутувати. Як це відбувається?

Фото: facebook/Юджин Fest Віктор Досенко

«Так само як у журналістиці, у молекулярній біології є термін редагування, — пояснює Віктор Досенко. — Але в цьому випадку редактори — це ферменти людських клітин, а текст — це послідовність літер генетичної інформації вірусу. Коли РНК вірусу потрапляє в наші клітини, ферменти-редактори починають змінювати її текст, заміняти певні літери, припускаючи, що це зашкодить вірусу. Адже якщо в журналістиці після редагування текст покращується, то задача фермента-редактора людської клітини — захистити організм. Логіка така: приходить вірус зі своєю інформацією видавати білки, а ферменти редагування в певних місцях міняють у цій інформації літери — і все йде нанівець. Це звичайний стаціонарний процес. Але при цьому з’являється ймовірність, що новий варіант порядку літер закріпиться й утвориться новий штам вірусу. Уявіть — сотні мільярдів ферментів усередині мільйонів наших клітин переставляють літери, створюючи можливість появи нових варіантів вірусу. Через пандемію стільки людей залучено до редагування вірусу, що поява нових штамів стає просто неминучою».

Новим штамом можна заразитися, навіть якщо вже перехворів на COVID-19?

Поки що недостатньо даних, щоб стверджувати це напевне. Серед тисячі людей, які заразилися новим штамом вірусу, четверо вже хворіли на COVID-19.

«На цей момент реєструються випадки повторного зараження ковідом, в тому числі в Україні, — говорить Курпіта. — Механізм і причини цього зараження остаточно не з’ясовані. Вірус мутує і має дуже багато штамів. Одне з пояснень повторного зараження полягає в тому, що це може бути зараження саме новими штамами».

Фото: facebook/Пацієнти України Володимир Курпіта

Сам факт наявності випадків повторного зараження, а отже, існування ймовірності уникнення імунітету, який вже сформувався, дещо лякає. Однак поки що немає про що говорити, оскільки випадків статистично мало.

«Ймовірність повторного зараження як була низькою, так і залишається низькою, — каже Віктор Досенко. — На мою думку, саме така прискіплива увага до коронавірусу і дозволяє нам виявляти повторні випадки захворювання. Але вони могли б фіксуватися і при будь-якій іншій хворобі, якби ми так само уважно аналізували захворюваність на грип чи щось інше».

Чи є нововиявлений штам коронавірусу в Україні?

Не виключено, що так, як і багато інших мутацій. Люди, які подорожують і заразилися за кордоном, могли завезти мутацію вірусу в Україну і з Великобританії також. Щоб дізнатися, яка саме версія вірусу дісталася пацієнту, потрібно провести діагностику за допомогою спеціального приладу — секвенатора, що визначає послідовність нуклеїнових кислот будь-де, чи то в людських клітинах, чи то вірусних частинах. Таких приладів в Україні мало, але, наприклад, Департамент охорони здоров’я КМДА ще у квітні 2020 року провів закупівлю 10 таких секвенаторів.

Чи розпізнає новий штам ПЛР-тест?

Швидше за все, так. Українські тест-системи для ПЛР-діагностики розпізнають одразу два типи білків коронавірусу. Ймовірність того, що обидва білки будуть уражені мутацією, вкрай мала.

Фото: EPA/UPG Данців тестують на Covid-19 у тестувальному центрі Арені Норд у Фредеріксгавні, 07 листопада 2020

Чи допоможуть проти цього штаму вакцини, які вже мають доведену ефективність?

Це питання викликає найбільше занепокоєння серед науковців і потребує ширшого вивчення. Мутація спайкового білка може вплинути на ефективність двох основних вакцин, виробники яких уже повідомили про успішні попередні результати клінічних досліджень. Адже спайковий білок — це частина вірусу, проти якої створено РНК-вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna.

«Мутований вірус може поводитися інакше, ніж попередник, тому не виключено, що імунна система дивитиметься на нього, як баран на нові ворота, — каже Досенко. — Але підстав так думати небагато. Можливо, вакцина не буде такою ефективною щодо цього штаму, але варіант, що вона зовсім не працюватиме, не розглядається».

А загалом, варто хвилюватися?

Найбільше занепокоєння стосовно нового штаму коронавірусу поки що викликають три речі. По-перше, наскільки швидше цей штам поширюється. По-друге, як саме на мутований вірус реагує імунна система, відповідно, чи можна заразитися повторно та чи діятиме вакцина. По-третє, скільки і які конкретно фактори вплинули на трансмісію вірусу. Наразі вчені Великобританії з’ясовують ці питання.

«Я не кажу, що не треба хвилюватися, але наразі ми маємо просто фіксувати, що мутації з’являються, — говорить Володимир Курпіта. — Стосовно обмежень, які вводять країни Європи, то частина з них і так плановані, оскільки прогнозується підвищена захворюваність, пов’язана з проведенням різдвяних свят. І в Британії? Решта інформації потребує наукових досліджень».

Фото: EPA/UPG Британська поліція слідкує за дотриманням правил дорожнього руху до порту в місті Дувр, Великобританія, 22 грудня 2020. Напис на дорожньому знаку на узбіччі : ‘Французькі кордони закриті’

«Я не робив би трагедії з того, що виявили новий штам коронавірусу. І тим паче, не бачу підстав для паніки, — каже Віктор Досенко. — Єдиний варіант припинити виникнення мутацій — зробити так, щоб така велика кількість людей не була охоплена вірусом. Тобто або провести масову вакцинацію, або сформувати колективний імунітет. Адже вірус мутує не сам. Це ми його змінюємо».