ВООЗ закликала ЄС посилити обмеження через новий штам коронавірусу в Британії

Носії нового штаму ковіду вже виявлені і за межами країни: дев'ятеро - в Данії, один - в Нідерландах і один - в Австралії.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавируса у Великій Британії.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву представниці Європейського регіонального бюро ВООЗ.

За даними Організації, носії нового штаму коронавірусу вже виявлені і за межами Великобританії: дев'ятеро - в Данії, один - в Нідерландах і один - в Австралії.

"У всій Європі, де передача вірусу носить інтенсивний і поширений характер, країни повинні подвоїти свої зусилля з контролю і профілактики", - наголосили в ВООЗ.

Як вже повідомлялось, 21 грудня Бельгія з 00.01 за місцевим часом зупиняє повітряне та залізничне сполучення з Британією. Про це повідомив прем'єр Александер Де Кроо в ефірі телеканалу VRT. Обмеження торкнеться, зокрема, швидкісних пасажирських поїздів Eurostar, які пов'язують Брюссель і Лондон. Такі заходи запроваджені мінімум на 24 години, однак при необхідності будуть подовжені.

Бельгійська влада також підтримує контакти зі своїми французькими колегами з питання про транзитні перевезення з Великобританії.

Чехія вже ввела більш жорсткі карантинні обмеження для прибуваючих з Великобританії.

Австрія оголосила, що готується зупинити повітряне сполучення, але поки, за даними агентства APA, не назвала конкретних термінів.

Французька влада, як очікується, зроблять відповідну заяву до кінця дня 20 грудня, передав канал BFM.

До аналогічного заходу вдасться і Італія. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо. "Обов'язок нашого уряду - захищати італійців, і з цієї причини... ми підпишемо спільно з міністром охорони здоров'я указ про призупинення польотів до Великобританії і з неї", - пообіцяв він, не уточнивши, коли цей захід набуде чинності.

Німеччина також вивчає можливість прийняття відповідних заходів. Обмеження на рейси з Великобританії і ПАР, де також було виявлено новий штам - "серйозно розглядаються", повідомив інформаційний канал n-tv з посиланням на джерела в міністерстві охорони здоров'я. Німецькі експерти уважно стежать за розвитком подій, знаходяться в контакті з сусідніми європейськими країнами, щоб оцінити інформацію про можливу мутацію вірусу.

Що стосується самої Великобританії, то там вводять локдаун в Лондоні і в південно-східній Англії. Про це оголосив міністр охорони здоров'я і соціальних справ Метт Хенкок. По суті, там заборонили зустрічатися з представниками інших родин на Різдво. Хенкок попередив, що суворі заходи, які торкнулися майже третини населення Англії, вірогідно, діятимуть, поки не буде розгорнуто повноцінну кампанію вакцинації.

Раніше також повідомлялося, що влада Нідерландів заборонила приймати літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу. Заборона буде діяти як мінімум до 1 січня.

Про швидке поширення нового різновиду SARS-CoV-2 по країні 19 грудня заявив головний лікар Великобританії Кріс Вітт. За його словами, ця мутація вірусу, ймовірно, більш заразна, проте поки немає доказів того, що вона призводить до більшої смертності або впливає на дію вакцин або лікування. Прем'єр-міністр Великобританії БорісДжонсон підтвердив слова Вітт. ВООЗ доповіли про ситуацію.

Нагадаємо, Великобританія посилила карантинні заходи через виявлення у країні нового штаму коронавірусу.

Зокрема, в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер належать до четвертого - найбільш жорсткого карантинного рівня - будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності. Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м'якіші карантинні правила зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

За словами британського прем'єра Бориса Джонсона, новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразним, ніж старий. При цьому немає жодних доказів, що він є більш небезпечним, а також що він буде більш стійким до вакцинування.

З 8 грудня у Британії офіційно стартувала програма вакцинації. Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.