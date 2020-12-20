За підозрою у причетності до теракту у Відні затримали ще двох осіб

У Відні затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності теракту 2 листопада.
Про це пише Kurier з посилання на прокурора Відня.
Арештували чоловіків 18 грудня у п’ятницю.
На знаряддях вбивства були виявлені сліди ДНК одного з чоловіків – 26-річного австрійця з афганськими корінням.
Сьогодні, 20 грудня має бути ухвалено рішення про подальший запобіжний захід.
Агентство AFP повідомило у свою чергу, що за підозрою у причетності до теракту в Австрії та Швейцарії затримали вже 18 осіб.
Нагадаємо, 2 листопада у Відні сталися збройні напади в шести місцях. Нападник відкрив вогонь із вогнепальної зброї по відвідувачах ресторанів, перехожих і поліцейських. Спочатку постріли пролунали біля головної міської синагоги, інші напади сталися також у центральному районі Відня.
Загинуло 4 людини, 22 отримали поранення.
Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".