У Білорусі сьогодні, 20 грудня тривають марші народного трибуналу.

Про це пише Телегра-каналі NEXTA.

У Мінську люди утворюють “ланцюги солідарності”.

У різні райони білоруської столиці силовики стягують спецтехніку.

Правозахисний центр “Вясна” повідомив про 16 затриманих осіб на цей час – у Мінську та Гродно.

На свободу після 42 днів арешту вийшла модель і міс Білорусь-2008 Ольга Хіжинкова, яка розповіла про жахливі умови її утримання, пише tut.by.

“Ми спали на підлозі, ми стелили на неї ковдри і закутувалися в одяг. На мені було дві майки, два гольфи, три байки – все, що було. У однієї жінки через це почався цистит", – розповіла Ольга.

Оновлення 16:03. Кількість затриманих зросла до 53 осіб, повідомили правозахисники. Людей затримують у Мінську, Гродно, Вітебську та інших містах.

У Гомелі на центральному пляжі з'явилися листівки.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

У Гродно затримано журналісток Марисю Харевич та Алену Кавальчук. Перед затримання Харевич повідомила, що до приміщення, де працювали журналісти, увірвались "люди у цивільному". Силовики обіцяють "перевірити документи і відпустити".

Пресслужба МВС у свою чергу заявила, що її працівники “вийшли” на 18-річного студента з Молодечно, який керував телеграм-каналом “Карателі Молодечно” За даними силовиків, хлопець, зокрема, розміщував в чатах персональні дані співробітників правоохоронних органів і “агітував до участі у масових заворушеннях на території Мінської області”.

Нагадаємо, із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, із серпня до України звернулося 15 громадян Білорусі.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".