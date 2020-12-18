Глава КДБ Білорусі заявив про підготовку до "гарячої війни"

Тертель звинуватив Польщу у тому, що нібито країна виділяє гроші на підбурювання настроїв студентів і трудових колективів.

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що в країні реалізовують "сценарій кольорової революції" і держава готується до "гарячої війни".

Про це він сказав під час виступу перед працівниками підприємства "Гродна-Азот", повідомляє "Наша Нива".

"Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати у регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія - це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі "поділу світу". У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові", - сказав Тертель.

За його словами, Білорусь опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі. Через це в країні виникла напружена ситуація.

Глава КДБ зазначив, що Білорусь "програє інформаційну війну", та звинуватив Польщу у тому, що нібито країна виділяє гроші на підбурювання настроїв студентів і трудових колективів.

"Ми готувалися до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами. Готуємося і тепер... Ми готуємося до весни, ми знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися і до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії", - сказав Тертель.

Нагадаємо, у серпні влада Білорусі заявила шість спроб "кольорових революцій" у країні. Секретар Радбезу вважає, що ситуацію в країні розхитують недержавні ЗМІ та соцмережі.

Раніше тему "кольорових революцій" у Білорусі зачепив Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуто мільярдні ресурси і на ній вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій".

У вересні Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", які, за його словами, націлені проти Білорусі. Він назвав сім етапів "сценарію зі знищення Білорусі", серед яких - "Майданний сценарій" і наголосив, що "протягом останніх десяти років білоруська влада готувалася до сьогодення". Також Лукашенко вважає, що на ситуацію в Білорусі впливають інші країни.