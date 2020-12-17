Прем'єр Португалії пішов на самоізоляцію через контакт з Макроном

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію, оскільки він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, який захворів на коронавірус.
Про це повідомляє Reuters.
У середу Кошта зустрічався з Макроном в Парижі, вони обидва були у масках.
В рамках їхньої зустрічі був діловий обід, на якому обговорювалися пріоритети Португалії в статусі голови Євросоюзу з січня 2021 року.
Наразі Кошта скасував усі заплановані найближчі публічні заходи і поїздки.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Франції Макрон захворів на COVID-19. Раніше коронавірус також виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єрв Великобританії Бориса Джонсона.
Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.
Усі вони успішно подолали хворобу.