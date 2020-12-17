Прем'єр Португалії пішов на самоізоляцію через контакт з Макроном

У середу Кошта зустрічався з президентом Франції у Парижі.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію, оскільки він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, який захворів на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

У середу Кошта зустрічався з Макроном в Парижі, вони обидва були у масках.

В рамках їхньої зустрічі був діловий обід, на якому обговорювалися пріоритети Португалії в статусі голови Євросоюзу з січня 2021 року.

Наразі Кошта скасував усі заплановані найближчі публічні заходи і поїздки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Франції Макрон захворів на COVID-19. Раніше коронавірус також виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єрв Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Усі вони успішно подолали хворобу.