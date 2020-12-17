Степанов назвав етапи COVID-вакцинації в Україні

На першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцини, тобто кількість вакцини буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тис. людей.

Вакцинацію населення України від коронавірусу проводитимуть у декілька етапів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вже практично закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Думаю, що в п'ятницю я зможу його підписати, затвердити відповідним наказом МОЗ. Вчора ми проводили нараду щодо нашого Національного плану. Я вніс відповідні корективи. До складання цього плану, окрім українських фахівців, залучені і експерти ВООЗ, і експерти ЮНІСЕФ", - сказав глава МОЗ.

За його словами, на першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцини, тобто кількість вакцини буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тис. людей.

"З наступних пріоритетних груп - медичні працівники, особливо ті, які працюють у стаціонарах і надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Це військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, працівники соціальної сфери, саме ті, які безпосередньо спілкуються з людьми похилого віку... Це люди, що перебувають у закладах догляду та підтримки. Це інтернати, будинки для осіб похилого віку тощо. Та персонал таких закладів. Ми вважаємо, що на першому етапі саме ці категорії ми обов'язково повинні почати вакцинувати", - заявив Степанов.

Міністр зазначив, що на другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років, зокрема тих, хто належить до груп ризику. Також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави.

Степанов розповів, що на третьому етапі вакцинуватимуть вже решту людей, але це буде тоді, коли буде помірна доступність до вакцини. Зокрема, вакцинуватимуть людей віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійні групи, які мають вищих ризик захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, профільний комітет Ради рекомендував ухвалити Національний план вакцинації населення України проти COVID-19. За словами Віктора Ляшка, вже визначено координаторів на місцях, перевірено холодовий ланцюг зберігання вакцин, розробляється програмний продукт, який спростить запрошення на повторне щеплення.