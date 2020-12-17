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В бюджеті-2021 закладені кошти для купівлі 4 млн доз вакцини від COVID-19 - Разумков

Уряд шукатиме додаткові кошти для наповнення спецфонду, з якого фінансуватимуть закупівлю вакцини.

В бюджеті-2021 закладені кошти для купівлі 4 млн доз вакцини від COVID-19 - Разумков
Фото: facebook/Верховна Рада України

У державному бюджеті на 2021 рік передбачені кошти для закупівлі близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив спікер Верховної ради України Дмитро Разумков.

Він також зазначив, що уряд шукатиме додаткові кошти для наповнення спеціального фонду, з якого фінансуватимуть закупівлю вакцини.

"Вони (члени уряду - ред.) виходять і з аукціонами, вони залучають ОЗДП, співпрацюють з міжнародними партнерами та донорами. Достатньо цього? Ні недостатньо, але сьогодні виходимо з того бюджету, який є", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов оприлюднив попередній план вакцинації населення. Так, з його слів, на першому етапі вакцину отримають медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери.

На другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років. На третьому етапі вакцинуватимуть вже решту людей.

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