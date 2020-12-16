Вільне ліжко. Вірити чи не вірити статистиці МОЗ про ковідні місця в лікарнях

Є брехня, нахабна брехня і статистика. Цей відомий вислів прекрасно підходить для опису ситуації з коронавірусом в Україні. Уже багато сказано про те, чому неможливо оцінювати рівень захворюваності при такій кількості тестів . Сьогодні поговоримо про кількість місць для пацієнтів з ковідом. Особливо про кількість місць із кисневою підтримкою, якої потребують хворі.

Фото: kyivcity.gov.ua

Приводом для написання цього тексту стало те, що Міністерство охорони здоров’я виклало статистику по кожній лікарні, яка приймає ковідних пацієнтів. І якщо вірити цій статистиці, місць із киснем в українських лікарнях повно. Станом на 15 грудня були вільними 36 279 ліжок, з них 23 660 - із киснем, 3 234 - в інтенсивній терапії.

Міністр Максим Степанов у своїх заявах про кількість місць, вочевидь, спирається саме на цю таблицю, оскільки цифри збігаються. "Зараз у нас 62 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 606, тобто 54%, забезпечені киснем", - сказав міністр 9 грудня. Дивимося мозівську табличку за попередній день, 8 грудня (бо ж дані збирають мінімум добу): усього ліжок під ковід - 62 128, з киснем - 36 485. Як то кажуть, плюс-мінус - швидше за все, це ті самі дані, просто взяті в інший момент, коли частина лікарень ще не подала свіжих цифр.

Але чи можна вірити цим цифрам? Це дуже важливе питання, адже спираючись на ці дані, уряд приймає рішення про майбутнє країни, наприклад, чи вводити локдаун, коли саме.

Розберемо на прикладі даних по Києву. Отже, у Києві станом на 14 грудня було 2 196 вільних місць для хворих на ковід, у тому числі 1 388 з киснем і 233 в інтенсивній терапії. Що це за місця?

Перше, на що ми звернули увагу - у статистику включено місця в дитячих лікарнях і пологових, куди ніяк не потрапить середньостатистичний хворий на ковід.

Наприклад, у столичному пологовому №3 аж 135 вільних місць із киснем. Добре, що вони є, але зрозуміло, що хворих туди не повезуть. Тільки тих, які народжують.

Ще 50 вільних місць із киснем у пологовому №5, ще 20 - у перинатальному центрі, він же сьомий пологовий. Отже, з 1 473 вільних київських місць із киснем 205 - у пологових.

У Київській міській дитячій інфекційній - 68 вільних місць із киснем, у міській дитячій лікарні №1 їх 105. Разом 173 вільних місця з киснем - дитячі.

Також у списку є кілька дрібних закладів, де кисню немає або майже немає. Наприклад, протитуберкульозний диспансер №1 - 80 вільних місць, з киснем - 0, в інтенсивній терапії - 0, госпіталізовано - 0. Зрозуміло, що це резервний заклад, але незрозуміло, навіщо потрібен цей резерв без кисню. Або міська лікарня №15 - 13 вільних місць із киснем, але загалом госпіталізованих із ковідом (або підозрою) - четверо. Тобто наразі хворих сюди не везуть.

У статистику також включена Київська лікарня швидкої допомоги, хоча в неї госпіталізовано лише 11 хворих на ковід або з підозрою (ця лікарня надає ургентну допомогу ковід-позитивним). Зате вона додає статистиці аж 142 нібито вільних місця з кисневою підтримкою, тоді як вільних ковідних місць загалом є 25.

Цю картину ми побачимо в статистиці ще багато разів: вільних місць мало, але вільних місць з киснем - як до Місяця і назад. "Як таке можливо?" - запитаєте ви. Прекрасне питання, далі ще повернемося до нього.

Основні заклади, де надається допомога хворим на ковід киянам - це кілька міських клінічних лікарень. Дивимося статистику за грудень і за листопад (бо в листопаді ситуація була критичніша: більше госпіталізацій, менше місць із киснем).

Міська лікарня №1: станом на 14 грудня місць з киснем - 0. Зайнято 62. 20 листопада вільних місць не було взагалі, але при цьому значилося 23 вільних ліжка з киснем.

Міська лікарня №3: сюди, а також у лікарні №8 і №12 госпіталізують велику кількість хворих. Вільних місць із киснем - 7. Загалом вільних місць - мінус 11. Тобто знову виходить, що місць із киснем більше, ніж місць загалом. Загалом зайнято 211 ковідних ліжок, із них 69 із киснем.

Міська лікарня №4: місць із киснем - 28. Зайнятих з киснем - 184. В інтенсивній терапії - мінус 2.

Міська лікарня №8: місць із киснем - 53, загалом вільних - 229, в інтенсивній терапії - 0.

Міська лікарня №10: вільних місць із киснем - 14. Зайнятих з киснем - 43. Загалом зайнято 74 ліжка, з них 11 в інтенсивній терапії. Вільних місць в інтенсивній терапії - 0.

Міська лікарня №9: вільних місць із киснем - 51. Зайнятих з киснем - 49. В інтенсивній терапії - 14 вільних ліжок. Станом на 20 листопада, коли в цій лікарні відмовили в госпіталізації моєму знайомому, що задихався, вільних місць було мінус 14. Але при цьому значилося 18 вільних місць із киснем.

Міська лікарня №12: станом на 14 грудня місць із киснем - мінус 19. Зайнятих з киснем - 142. В інтенсивній терапії - 0 вільних ліжок. У цій лікарні 276 пацієнтів з ковідом або підозрою на ковід. 20 листопада вільних місць із киснем було мінус 53. А статистика по Києву так само лишалася прекрасною - 804 вільних місця з киснем.

Разом з тим існує лікарня №18, де вільних місць із киснем аж 153. При тому загалом вільних місць майже на 100 менше - 56. Зайнятих місць із киснем - 69. Загалом сюди госпіталізовано 104 людей.

Міська лікарня №17: вільних місць із киснем - 125, при цьому взагалі вільних ліжок - 0. Загалом туди госпіталізовано 60 ковідних хворих (або з підозрою), з них 40 на кисні.

Олександрівська лікарня: 151 вільне ліжко під ковід, з них 209 вільних місць із киснем. Тобто знову місць із киснем більше, ніж місць загалом. У цю лікарню вже госпіталізовано 349 ковідних пацієнтів (або з підозрою).

Фото: Макс Требухов

Тож ми бачимо, що є лікарні, де кисню немає або майже немає; є лікарні із середніми показниками (четверта, п’ята, шоста, восьма, дев’ята, десята клінічні лікарні); а є лікарні, де простоює аж по 100+ ліжок з киснем. Причому місць із киснем у них чомусь більше, ніж місць загалом.

Як так може бути, ми запитали в Департаменті охорони здоров’я КМДА. Поки що чекаємо на відповідь.

Як пояснювала в інтерв'ю LB.ua ексчиновниця МОЗ і співзасновниця фонду “Свої” Оксана Сухорукова, оскільки немає інструкції, як заповнювати табличку про наявність кисню, то кожна лікарня вносить туди те, що вважає за потрібне. За її словами, там, куди найчастіше привозять київських пацієнтів, вони стикаються з відсутністю кисню і потім звертаються до фонду “Свої” по допомогу.

LB.ua вдалося отримати також відповідь від головної лікарки Олександрівської клінічної лікарні Людмили Антоненко. (Нагадаємо, станом на 14 грудня в лікарні значилося 151 вільне місце під ковід, а з них 209 вільних місць з киснем). "Інформація має бути 151 вільних та з киснем 151, - відповіла Антоненко. - Ми інших даних не надаємо. Думаю, що МОЗ рахує 151 плюс ті ліжка, які зайняті хворими, але ці хворі не киснезалежні.Наприклад: Сьогодні на 6-00 подана таблиця з інформацією про 500 ліж. на ковід. Налічувалось 321 хворих на ковід. Відповідно вільних 179 ліжок. З 321 хворих 265 на кисні, таким чином 321- 265 = 56 хворих без кисню. 179+56= 235 ліжок. І буде інфо, що вільних 179, а з киснем 235».

Тобто, ці ніби-то вільні місця зайняті хворими, але ці хворі не потребують кисню, тому місце зайняте, а кисень ні.

Ексзаступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, який тепер входить до профільної комісії в Київраді, говорить, що, можливо, за вільні місця з киснем рахують усі місця з киснем, які є в лікарні. Навіть у тих відділеннях, які не працюють з ковідом. “Я можу точно сказати, що сьогодні 17-та лікарня забита під зав’язку, вільних місць там немає, ні з киснем, ні без”. (Розмова відбувалася 16 грудня). Він також припускає, що частина кисню в статистиці може бути неробочою. “Формально розводка є - труби по стіні йдуть. Але вони можуть не працювати. У 17-й лікарні киснем забезпечені 100 відсотків місць під ковід. А в деяких інших лікарнях, як писали пацієнти, в палатах стоїть по одному кисневому концентратору, і хворі його на чотирьох розкурюють, як кальян”.

Фото: надано Оксаною Сухоруковою Концентратор на чотирьох у восьмій лікарні Києва. На той момент масок до нього не було (тобто користуватися ним було неможливо)

Ми не можемо стверджувати, що за всім цим стоїть чийсь злий умисел. Цілком можливо, що викривлення статистики - просто побічний ефект роботи медичної вертикалі: МОЗ сказало департаментам, що треба більше кисню, департаменти поставили завдання лікарням, а ті постаралися і написали все, що могли. У результаті маємо дані, на які не можна спиратися.

Але якщо в ДОЗах чи МОЗі рахують як вільні місця з киснем, де лежать не-киснезалежні хворі, то це дуже дивно. По-перше, бо ці місця насправді зайняті, користується пацієнти киснем, чи ні. Не будуть же пацієнтів перекладати з цих місць кудись де-інде? По-друге, не-киснезалежний хворий у будь-який момент може стати киснезалежним.

Як ми вже писали на початку тексту, уряд приймає рішення, спираючись на ці дані. Понад 36 тисяч вільних місць для хворих на ковід, 23 тисячі з кисневою підтримкою - звучить прекрасно. Але якщо майже половина тих місць із киснем - то пологові будинки, дитячі лікарні і місця, вже зайняті іншими хворими? Якщо у двох великих лікарнях Києва, куди везуть чимало ковідних хворих, мінус 11 вільних місць і мінус 19 місць із киснем? То чи можна вважати, що катастрофи немає? Ми сподіваємося, що цей аналіз стане приводом для суспільної дискусії.

Наостанок додамо, що практична користь від даних, які виклав МОЗ, безсумнівно, є. Наприклад, якщо необхідна госпіталізація хворого на ковід, можна попросити швидку відвезти його в лікарню, де є вільні місця, у тому числі з киснем. Якщо лікарня, в якій нібито є місця, відмовляє в госпіталізації, слід дзвонити в місцевий департамент охорони здоров'я і питати, як так. Крім того, потрібно звертатися до НСЗУ, гаряча лінія 16-77.