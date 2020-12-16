В Україні коронавірусом повторно заразилися понад 2 тис. людей, - ЦГЗ

З початку пандемії COVID-19 в Україні повторне зараження коронавірусом виявили у 2 161 людини. Загалом вдруге на коронавірус захворіли 0,25% від загальної кількості зафіксованих випадків, інформує пресслужба Центру громадського здоровʼя.
При цьому наголошується, що на сьогодні в Україні не було досліджень, які би підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.
Відомо, що у повторно заражених осіб другий позитивний результат ПЛР-тесту був отриманий не раніше, ніж через 40 днів після першого позитивного результату. 12% із цих випадків, тобто 250 людей, - медичні працівники.
У ЦГЗ зауважують, що наразі немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості. У зв’язку з цим найкращим способом запобігання хворобі є уникнення її впливу.
Для цього фахівці радять:
- ретельно і часто мити руки щонайменше 40 секунд, а також користуватися антисептиками із вмістом спирту від 60%;
- не торкатися обличчя;
- дотримуватися фізичної дистанції;
- надягати маску, закриваючи ніс і рот;
- кашляти і чхати у згин ліктя чи одноразову серветку;
- стежити за своїм здоров’ям і негайно звертатися до лікаря у випадку захворювання.
Раніше МОЗ повідомляло про фіксацію випадків повторних заражень коронавірусом. Вони найчастіше трапляються у пацієнтів, які вже перехворіли на COVID-19 3-5 місяців тому.
Нагадаємо, доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв’ю LB.ua розповідав, що повторні зараження коронавірусом трапляються, але є рідкістю.