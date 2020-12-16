В Україні коронавірусом повторно заразилися понад 2 тис. людей, - ЦГЗ

З початку пандемії COVID-19 в Україні повторне зараження коронавірусом виявили у 2 161 людини. Загалом вдруге на коронавірус захворіли 0,25% від загальної кількості зафіксованих випадків, інформує пресслужба Центру громадського здоровʼя.

При цьому наголошується, що на сьогодні в Україні не було досліджень, які би підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

Відомо, що у повторно заражених осіб другий позитивний результат ПЛР-тесту був отриманий не раніше, ніж через 40 днів після першого позитивного результату. 12% із цих випадків, тобто 250 людей, - медичні працівники.

У ЦГЗ зауважують, що наразі немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості. У зв’язку з цим найкращим способом запобігання хворобі є уникнення її впливу.

Для цього фахівці радять:

ретельно і часто мити руки щонайменше 40 секунд, а також користуватися антисептиками із вмістом спирту від 60%;

не торкатися обличчя;

дотримуватися фізичної дистанції;

надягати маску, закриваючи ніс і рот;

кашляти і чхати у згин ліктя чи одноразову серветку;

стежити за своїм здоров’ям і негайно звертатися до лікаря у випадку захворювання.

Раніше МОЗ повідомляло про фіксацію випадків повторних заражень коронавірусом. Вони найчастіше трапляються у пацієнтів, які вже перехворіли на COVID-19 3-5 місяців тому.

Нагадаємо, доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв’ю LB.ua розповідав, що повторні зараження коронавірусом трапляються, але є рідкістю.