У ЗСУ зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу

У Збройних Силах України зафіксували 33-й летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні.Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала.За наявної інформації хворий мав супутні хронічні захворювання". - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в армії виявили 85 нових випадків COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 5 осіб.

Всього у ЗСУ коронавірусом хворіє 3193 особи. Всього за час пандемії одужало – 8994 особи.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 398 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 177 осіб.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в Україні проведено 31 963 тестувань методом ПЛР і виявлено 8 416 коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Одужала рекордна кількість пацієнтів - 16 150.

Як повідомляли, в Україні почали робити менше тестів на коронавірус COVID-19. Тому МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ. Також українців тестуватимуть на антиген.