Німецька компанія CureVac розпочинає третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Перший доброволець вже отримав дозу в 12 мкг.

"Отримані на сьогодні дані щодо клінічної безпеки та імуногенності виглядають перспективними. Ми сподіваємось, що це дослідження також продемонструє ефективність технології мРНК та нашої вакцини у запобіганні зараженню COVID-19 і, таким чином, у боротьбі з цією пандемією", - заявив генеральний директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

У дослідженні візьмуть участь понад 35 тисяч людей.

Перші результати випробування фази 3 очікуються до кінця березня 2021 року.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.