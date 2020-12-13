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У ЗСУ зафіксували 108 нових випадків ковіду

Станом на 13 грудня на коронавірус захворіло 3263 військових.

У ЗСУ зафіксували 108 нових випадків ковіду
Фото: Київська міськрада

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 108 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Станом на 13 грудня в Збройних Силах на ковід захворіло 3263 особи. 

Всього за час пандемії одужало 8820 осіб, летальних випадків – 32.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи.  Ізоляція у найближчих три доби закінчується у 58 осіб.

Нагадаємо, 11 грудня в українській армії було зареєстровано 183 нових випадки коронавірусу.

Додамо, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тобто Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно.

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