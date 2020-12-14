Мінфін гарантував медичному комітету Ради гроші на безоплатну вакцинацію населення

Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету здоров’я нації щодо фінансування галузі охорони здоров’я у наступному році, зокрема держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"По-перше, держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5% ВВП", - написав Радуцький у фейсбуці.

Він нагадав, що у вівторок, 15 грудня, у Верховній Раді розпочнеться розгляд проєкту державного бюджету-2021, поданого урядом до другого читання.

"Ще з початку бюджетного процесу Комітет з питань здоров’я нації чітко наголошував на тому, що законодавча норма про 5% від ВВП на медицину має бути збережена. Ми також направили уряду наші пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн, а також додатково фінансування ліків для пацієнтів з онко та орфанними захворюваннями на 7,7 млрд грн. На жаль, до наших пропозицій дослухались лише частково", - додав голова комітету.

За його словами, економічні умови сьогодні справді вкрай складні. Поки що важко прогнозувати, наскільки швидким буде відновлення економіки наступного року.

"Але три принципові позиції ми відстояли. Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин та проведення вакцинації, не повинно виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих «ковідних» пакетів. Норма про 5% ВВП залишається у Бюджетному кодексі, хоча були спроби її позбутися... Збереження норми дає нам можливість вимагати, щоб будь-які додаткові надходження до державної скарбниці спрямовувалися на фінансування сфери охорони здоров’я", - пояснив Михайло Радуцький.

10 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про плани вакцинувати всіх громадян безкоштовно. Спочатку вакцинуватимуть групи ризику - понад 20 млн людей.

Як повідомляли, МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, проте у проєкті бюджету було закладено лише 2,6 млрд.