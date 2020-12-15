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В Україні за добу від ковіду одужала рекордна кількість пацієнтів

Виявлено 8 416 випадків коронавірусу, одужали 16 150 осіб.

Упродовж минулої доби в Україні проведено 31 963 тестувань методом ПЛР і виявлено 8 416 коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Одужала рекордна кількість пацієнтів - 16 150.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізовано 1 479 хворих з коронавірусом. Зафіксовано 233 пов’язані з ковідом летальні випадки.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Дані по регіонах:

  • м. Київ – 93 302 випадки;
  • Вінницька область – 19 977 випадків;
  • Волинська область – 28 527 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
  • Донецька область – 30 062 випадки;
  • Житомирська область – 34 511 випадків;
  • Закарпатська область – 26 281 випадок;
  • Запорізька область – 43 034 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
  • Київська область – 49 335 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 273 випадки;
  • Луганська область – 7 987 випадків;
  • Львівська область – 54 233 випадки;
  • Миколаївська область – 24 404 випадки;
  • Одеська область – 59 113 випадків;
  • Полтавська область – 30 025 випадків;
  • Рівненська область – 36 599 випадків;
  • Сумська область – 36 098 випадків;
  • Тернопільська область – 31 374 випадки;
  • Харківська область – 62 708 випадків;
  • Херсонська область – 14 346 випадків;
  • Хмельницька область – 34 919 випадків;
  • Черкаська область – 32 272 випадки;
  • Чернівецька область – 37 080 випадків;
  • Чернігівська область – 24 786 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 909 082 особи, одужало – 522 868 осіб, 15 480 - померли.

Як повідомляли, в Україні почали робити менше тестів на коронавірус COVID-19. Тому МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ. Також українців тестуватимуть на антиген.

Нагадаємо, вчора в Україні було зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. При цьому було здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР - 20 493.

Місяць тому, у неділю 15 листопада, в Україні було здійснено 33 486 тестувань, а минулого тижня, 6 грудня, - 33 502 тестування.

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