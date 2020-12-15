В Україні за добу від ковіду одужала рекордна кількість пацієнтів

Упродовж минулої доби в Україні проведено 31 963 тестувань методом ПЛР і виявлено 8 416 коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Одужала рекордна кількість пацієнтів - 16 150.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу госпіталізовано 1 479 хворих з коронавірусом. Зафіксовано 233 пов’язані з ковідом летальні випадки.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
Дані по регіонах:
- м. Київ – 93 302 випадки;
- Вінницька область – 19 977 випадків;
- Волинська область – 28 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
- Донецька область – 30 062 випадки;
- Житомирська область – 34 511 випадків;
- Закарпатська область – 26 281 випадок;
- Запорізька область – 43 034 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
- Київська область – 49 335 випадків;
- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
- Луганська область – 7 987 випадків;
- Львівська область – 54 233 випадки;
- Миколаївська область – 24 404 випадки;
- Одеська область – 59 113 випадків;
- Полтавська область – 30 025 випадків;
- Рівненська область – 36 599 випадків;
- Сумська область – 36 098 випадків;
- Тернопільська область – 31 374 випадки;
- Харківська область – 62 708 випадків;
- Херсонська область – 14 346 випадків;
- Хмельницька область – 34 919 випадків;
- Черкаська область – 32 272 випадки;
- Чернівецька область – 37 080 випадків;
- Чернігівська область – 24 786 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 909 082 особи, одужало – 522 868 осіб, 15 480 - померли.
Як повідомляли, в Україні почали робити менше тестів на коронавірус COVID-19. Тому МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ. Також українців тестуватимуть на антиген.
Нагадаємо, вчора в Україні було зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. При цьому було здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР - 20 493.
Місяць тому, у неділю 15 листопада, в Україні було здійснено 33 486 тестувань, а минулого тижня, 6 грудня, - 33 502 тестування.