В Україні за добу від ковіду одужала рекордна кількість пацієнтів

Упродовж минулої доби в Україні проведено 31 963 тестувань методом ПЛР і виявлено 8 416 коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Одужала рекордна кількість пацієнтів - 16 150.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізовано 1 479 хворих з коронавірусом. Зафіксовано 233 пов’язані з ковідом летальні випадки.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Дані по регіонах:

м. Київ – 93 302 випадки;

Вінницька область – 19 977 випадків;

Волинська область – 28 527 випадків;

Дніпропетровська область – 49 961 випадок;

Донецька область – 30 062 випадки;

Житомирська область – 34 511 випадків;

Закарпатська область – 26 281 випадок;

Запорізька область – 43 034 випадки;

Івано-Франківська область – 40 875 випадків;

Київська область – 49 335 випадків;

Кіровоградська область – 7 273 випадки;

Луганська область – 7 987 випадків;

Львівська область – 54 233 випадки;

Миколаївська область – 24 404 випадки;

Одеська область – 59 113 випадків;

Полтавська область – 30 025 випадків;

Рівненська область – 36 599 випадків;

Сумська область – 36 098 випадків;

Тернопільська область – 31 374 випадки;

Харківська область – 62 708 випадків;

Херсонська область – 14 346 випадків;

Хмельницька область – 34 919 випадків;

Черкаська область – 32 272 випадки;

Чернівецька область – 37 080 випадків;

Чернігівська область – 24 786 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 909 082 особи, одужало – 522 868 осіб, 15 480 - померли.

Як повідомляли, в Україні почали робити менше тестів на коронавірус COVID-19. Тому МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ. Також українців тестуватимуть на антиген.

Нагадаємо, вчора в Україні було зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. При цьому було здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР - 20 493.

Місяць тому, у неділю 15 листопада, в Україні було здійснено 33 486 тестувань, а минулого тижня, 6 грудня, - 33 502 тестування.