Компенсації від держави отримали одиниці родин померлих від COVID-19 лікарів – Bihus

Грошові компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 родин померлих від коронавірусу лікарів.

Про це повідомляє Bihus.info.

"Станом на 12 листопада відомо про загалом 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі. Спеціальна комісія, яка розслідує смерті медичних працівників, встигла розглянути 112 випадків і лише в 34 визнати, що лікарі справді заразилися на роботі", - йдеться в повідомленні.

При цьому повні виплати отримали лише члени 21 родини померлих медиків – 1,57 млн грн на кожну сім’ю.

22 родини отримали – по 210,2 тис грн, у 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.

За даними благодійників, держава не забезпечила лікарів засобами індивідуального захисту. Зокрема, закуплених масок вистачило на 15 днів роботи, респіраторів на 9 днів, а рукавичок – по одній мав би отримати кожен шостий медик. Закупівлі відбувалися ще влітку.

Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати – сім’я лікаря Івана Венжиновича. Саме світлину цього лікаря зобразили на білбордах "Дякуємо за життя". Нагадаємо, терапевта Івана Венжиновича госпіталізували в Почаївську районну лікарню з двобічною пневмонією. За три доби лікар помер від тромбоемболії легенневої артерії. Тест на коронавірус, зроблений за життя, був негативним. Чоловіку було 51.

Про складнощі отримання компенсацій за смерть медиків від коронавірусу читайте в матеріалі LB.ua "Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі".