Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Біля Верховної Ради та інших органів влади відбудеться низка акцій.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України у посиленому режимі забезпечують публічну безпеку й правопорядок в урядовому кварталі Києва.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь-яких правопорушень.

"Разом з тим інформуємо, що у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці. Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - повідомляють у поліції.

Столичне комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" повідомило, що через акції протесту перекрито вулицю Грушевського на ділянці від Кріпосного провулку до стадіону імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, сьогодні стартує останній пленарний тиждень у парламенті. Очікується, що Рада розгляне в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік.