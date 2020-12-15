В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників
Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Біля Верховної Ради та інших органів влади відбудеться низка акцій.

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України у посиленому режимі забезпечують публічну безпеку й правопорядок в урядовому кварталі Києва.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь-яких правопорушень.

"Разом з тим інформуємо, що у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці. Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - повідомляють у поліції.

Столичне комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" повідомило, що через акції протесту перекрито вулицю Грушевського на ділянці від Кріпосного провулку до стадіону імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, сьогодні стартує останній пленарний тиждень у парламенті. Очікується, що Рада розгляне в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також