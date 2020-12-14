Бюджетний комітет затвердив проект бюджету-2021

Підтримали документ депутати від "Слуги народу", "Довіри", "За майбутнє", "Батьківщини", а також один депутат від "ЄС".

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 14 грудня підтримав проект бюджету на 2021 рік.

Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.

Зазначається, що проти ухвалення документу висловився один член Комітету - Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), утримався також один - Володимир Цабаль (фракція "Голос").

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram уточнив, представники яких фракцій підтримали документ.

"Синхронно голосували "Слуги народу", "Довіра", "За майбутнє", "Батьківщина". І один депутат від "ЄС". Ось вам і голоси на бюджет завтра", - зазначив депутат.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання.