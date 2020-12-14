У Чорнобильській зоні нарахували понад 8 мільярдів збитків від весняних пожеж

Пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, які сталися у квітні, завдали шкоди на понад 8 млрд грн.

Про це заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник, повідомляє "Укрінформ".

"Коли ми порахували збитки, завдані природно-заповідному фонду, виявилося, що вони перевищили 8 млрд грн", - сказав Калашник.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні виникла 4 квітня, а загасили її тільки 14 числа. 16 квітня в результаті шквальних поривів вітру та пилової бурі збільшилася кількість осередків горіння, у деяких місцях тління перетворилося у відкритий вогонь.

28 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій локалізувала два останні осередки пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

У результаті пожеж на території зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, за попередніми оцінками, постраждало 11,5 тис. га південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Це становить близько 5% його території.