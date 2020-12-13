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На Зміївській тепловій електричній станції сталася пожежа

Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

На Зміївській тепловій електричній станції сталася пожежа
Фото: ДСНС

Сьогодні, 13 грудня вночі рятувальники ліквідували пожежу на Зміївській тепловій електричній станції у Харківській області.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надзвичайники отримали о 01:04.

“До місця події було направлено підрозділи ДСНС у кількості 12-х відділень на автоцистернах, та 2-х на автодрабинах”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів та відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв.м.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08 : 36. Постраждалих немає.

Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

Нагадаємо, 12 грудня у Шевченківському районі Києва рятувальники гасили пожежу в 1-поверховому закладі громадського харчування, що заходиться в прибудові до готелю.

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