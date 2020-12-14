Фінансування поліції в проєкті держбюджету 2021 р є недостатнім, - Монастирський

Керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає недостатнім фінансування Національної поліції України, яке передбачено в проєкті державного бюджету на 2021 рік.

"Питання забезпечення поліцейських, на жаль, залишається недосконалим, і на сьогодні середня зарплата поліцейського становить приблизно 12 тис. грн. Я думаю, що середня зарплата хоча б у 15 тис. грн могла б бути тим стартом, з якого людина розпочне свою службу в поліції, особливо враховуючи ті виклики, які переживає галузь", - сказав Монастирський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За його словами, питання належного матеріального забезпечення і визначає недобір особового складу Нацполіції, який на сьогодні становить від 20 до 30%.

Водночас політик наголосив, що загалом у правоохоронній системі вдалося досягти підвищення заробітних плат для прокурорів, зокрема місцевих.

"У проєкті державного бюджету, який завтра розглядатимуть у залі, після реформи (місцеві прокурори будуть - ред.) отримувати значні суми - 20-25 тис. грн", - уточнив голова профільного комітету ВР.