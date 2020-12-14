Рада на останньому пленарному тижні цього року розгляне бюджет та закони щодо рішення КС

Також у четвер у повторному другому читанні голосуватимуть за законопроєкт про інвестиційних нянь.

Верховна Рада на останньому пленарному тижні, що стартує 15 грудня, розгляне в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік.

Про це на погоджувальній раді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він зауважив, що минулого тижня Україна отримала висновки Венеційської комісії щодо рішення КСУ.

"Я задоволений, що позиція комісії в багатьох питаннях збігається з позицією Верховної Ради. Розглядатимуть два законопроєкти робочої групи завтра, зокрема з діяльністю НАЗК з врахуванням позиції рішення КС від 27 жовтня", - повідомив Разумков.

Також 15 грудня голосуватимуть за продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО. У четвер розглядатимуть у повторному другому читанні законопроєкт про інвестиційні няні.

Разумков додав, що 128 нардепів хворіли або хворіють зараз коронавірусом.

Друга віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк відзначила, що уряд у своєму рішенні про введення локдауну з 8 січня не радився з парламентом.

На погоджувальній також говорили про необхідність ухвалити закон щодо створення Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік.

5 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік. Парламент проголосував за постанову про висновки та пропозиції, які має врахувати до другого читання уряд.

Проєкт до другого читання Кабмін схвалив 26 листопада. Уряд переніс дату підвищення мінімальної зарплати до 6500 на грудень 2021. Спочатку в планах уряду було підвищити "мінімалку" до 6500 з липня 2021.

28 листопада Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада розгляне проєкт Державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні після 7 грудня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков припускав, що бюджет розглядатимуть або наступного пленарного тижня (з 15 грудня), або на позачерговому засіданні.