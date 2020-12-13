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Разумков розповів, коли Рада розгляне закони про відновлення роботи НАЗК та покарання для суддів

Разумков вважає за необхідне ухвалити закон про регламент Конституційного суду. 

Разумков розповів, коли Рада розгляне закони про відновлення роботи НАЗК та покарання для суддів
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроекти про відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і про особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Законопроект № 4470 про відновлення повноцінної роботи НАЗК і законопроект № 4471 про особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів будуть винесені на розгляд Верховної Ради з 15 по 18 грудня, уточнив глава парламенту.

"Була створена робоча група, він дійсно працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішене - це законопроект про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект - це питання, пов'язані з врегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, які були зроблені Конституційним судом. і також є два законопроекти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що цього тижня (з 15 по 18 грудня, - ред.) вони будуть проголосовані", - сказав Разумков.

Він також вважає за необхідне ухвалити закон про регламент Конституційного суду. На думку Разумкова, оскільки парламент "живе за такими правилами, і інші теж повинні жити за такими правилами".

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

7 грдня повідомлялося, що робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції".

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