Разумков розповів, коли Рада розгляне закони про відновлення роботи НАЗК та покарання для суддів

Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроекти про відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і про особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Законопроект № 4470 про відновлення повноцінної роботи НАЗК і законопроект № 4471 про особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів будуть винесені на розгляд Верховної Ради з 15 по 18 грудня, уточнив глава парламенту.

"Була створена робоча група, він дійсно працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішене - це законопроект про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект - це питання, пов'язані з врегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, які були зроблені Конституційним судом. і також є два законопроекти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що цього тижня (з 15 по 18 грудня, - ред.) вони будуть проголосовані", - сказав Разумков.

Він також вважає за необхідне ухвалити закон про регламент Конституційного суду. На думку Разумкова, оскільки парламент "живе за такими правилами, і інші теж повинні жити за такими правилами".

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

7 грдня повідомлялося, що робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції".