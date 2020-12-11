У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир
​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
ГоловнаПраво

Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії

Критичні зауваження Венеціанської комісії вивчаються суддями КСУ для врахування при подальшому напрацюванні рішень.

Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави. Критичні зауваження до вказаного рішення будуть враховані КСУ при подальшому напрацюванні рішень.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті КСУ.

"Конституційний Суд України констатує, що відповідно до висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська Комісія) та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню", - йдеться у заяві.

У КСУ зазначили, що Венеційська Комісія дала рекомендації Верховній Раді щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного рішення КСУ. У висновках Венеціанська комісія не дійшла висновку щодо необхідності зміни складу суддів КСУ. Навпаки, наголошується, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль КСУ та мають виконувати його рішення, повідомили у КСУ.

"Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеціанської Комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту. З метою запобігання маніпулюванню навколо цього питання, наголошуємо, що рішення Конституційного Суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеціанської Комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи", - сказано у повідомленні.

У КСУ визнали, що висновок Венеціанської комісії містить низку критичних зауважень до рішення КСУ, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. 

“Усі вони вивчаються суддями Конституційного Суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів.

25 листопада президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня. еленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки комісії.

Президент закликав Раду не розглядати його законопроект про КСУ до отримання висновків комісії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також