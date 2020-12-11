Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії

Рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави. Критичні зауваження до вказаного рішення будуть враховані КСУ при подальшому напрацюванні рішень.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті КСУ.

"Конституційний Суд України констатує, що відповідно до висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська Комісія) та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню", - йдеться у заяві.

У КСУ зазначили, що Венеційська Комісія дала рекомендації Верховній Раді щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного рішення КСУ. У висновках Венеціанська комісія не дійшла висновку щодо необхідності зміни складу суддів КСУ. Навпаки, наголошується, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль КСУ та мають виконувати його рішення, повідомили у КСУ.

"Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеціанської Комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту. З метою запобігання маніпулюванню навколо цього питання, наголошуємо, що рішення Конституційного Суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеціанської Комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи", - сказано у повідомленні.

У КСУ визнали, що висновок Венеціанської комісії містить низку критичних зауважень до рішення КСУ, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань.

“Усі вони вивчаються суддями Конституційного Суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів.

25 листопада президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня. еленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки комісії.

Президент закликав Раду не розглядати його законопроект про КСУ до отримання висновків комісії.