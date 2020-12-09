Суд у справі "беркутівців" Маринченка і Тамтури допитав свідка захисту і взяв перерву до 16 грудня

Святошинський райсуд Києва відклав до 16 грудня розгляд справи колишніх "беркутівців" Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, яких звинувачують у розстрілі "Небесної сотні".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Сьогодні суд допитав свідка захисту Віталія Косенького, який був командиром 3-го взводу 4-ї роти київського полку "Беркут". Він повідомив, що 18 лютого 2014 року знаходився на службі у складі свого підрозділу в резерві у Маріїнському парку. До них надійшла інформація, що з боку Інститутської рушить колона людей штурмувати Верховну Раду.

Косенький та інші правоохоронці пішли через вулицю Грушевського туди, де стояли два КАМАЗи, які перекривали вулицю Шовковичну у бік будівлі парламенту. Там вже були бійці внутрішніх військ. За словами свідка, перед ним та співробітниками його підрозділу ставилося завдання "укріпити цей кордон і не пропустити людей, аби вони не вчинили протиправних дій на території ВР".

Далі, за його словами, підійшов натовп, почалась штовханина і загорівся КАМАЗ.

"Розвиток подій був хвилеподібним: то вони (протестувальники, - ред.) намагалися прорватися, то відступали. Летіла бруківка, держаки від лопат… Ми стояли у пішому порядку, накривалися щитами. В один із цих моментів в мене прилетіла бруківка і перебила ногу, потім я відійшов у безпечне місце", - розповів Косенький, уточнивши, що після цього він "лише спостерігав".

Косенький розповів, що у той день мав "звичайне спорядження як для масових заходів", а саме - броня легкого ступеню захисту - від палки і каміння, алюмінієвий щит, каска зі склом, газ і резинова палка.

Окремо на запитання головуючого судді Сергія Дячука, які небезпечні предмети, на думку свідка, використовували тоді протестувальники, Косенький заявив, що "майже у всіх активістів були палки від лопат".

"На деяких я бачив елементи нашого захисту… були у саморобному захисті, багато хто був уже в будівельних касках, у солдатських зелених касках", - сказав екс-"беркутовець", додавши, що протестувальники були "агресивні".

Косенький заявив, що не знаходився серед бійців "Беркуту", які брали участь у розгоні студентів у ніч на 30 листопада, і що особисто він не застосовував силу до мирних протестувальників.

Після допиту свідка суд оголосив перерву до 11:00 16 грудня.

Нагадаємо, Маринченко і Сергій Тамтура повернулися до Києва після того, як в грудні 2019 року їх обміняли на полонених українців з ОРДЛО. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох екс"беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Тамтура і Маринченко відвідують судові засідання. Раніше вони розповіли про те, як готувався обмін. Докладніше - в репортажі LB.ua.

У лютому після чергового сасідання адвокат Маринченка повідомив, що його підзахисний поновлюється на службі в МВС через суд.