Суд відновив провадження щодо повернення Приватбанку Коломойському

Північний апеляційний господарський суд відновив розгляд провадження щодо скасування націоналізації "Приватбанку" та повернення колишнім власникам їхніх часток в акціонерному капіталі банку.

Про це пише ZN.ua.

Зазначається, що таким чином суд задовольнив клопотання афілійованої із Ігорем Коломойським ТОВ “Солід Дніпро”.

У провадженні, яке поновив суд, Ігор Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають скасування націоналізації "Приватбанку" та повернення їхніх часток в акціонерному капіталі банку (41,6% та 16,5%, відповідно).

Як зазначає видання, ця справа розглядалася в Господарському суді Києва, практично дійшла до завершення і була призупинена, до закінчення судового розгляду про правомірність націоналізації в апеляційному суді. Впродовж року цей позов не розглядався, але завдяки рішенню Північного апеляційного, невдовзі до нього повернуться.

Повідомляється, що минулого разу розгляд справи практично завершився. З огляду на це остаточне рішення у справі можуть винести вже на наступному засіданні.

Нагадаємо, "антиколомойський" закон про поліпшення механізмів регулювання банківської діяльності зводиться до того, що власники збанкрутілого банку, у тому числі колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський, не зможуть скасувати або призупинити його ліквідацію через суди, повернути банк собі або відновити його роботу. Цей законопроєкт був ключовою умовою для нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Вперше цей закон застосували у червні - тоді Господарський суд Києва закрив провадження у двох справах, ініційованих компаніями ТОВ "Реватіс" та ТОВ "КС Групп".