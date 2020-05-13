Рада приняла "антиколомойский" закон

Фото: president.gov.ua/

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д).

За него проголосовали 270 народных депутатов. Законопроект поддержали 200 депутатов от фракции "Слуга народа", 23 - от "Европейской солидарности", 18 - от "Голоса", 16 - от депутатской группы "За будущее", 10 - от внефракционных, 3 - от группы "Доверие".

Этот законопроект также известен как "антиколомойский". Противники законопроекта называют его "антибанковским", а Национальный банк - "антимошенническим".

Суть законопроекта сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу.

Фото: president.gov.ua

При этом владельцы банка смогут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию. Ее размер будет определять независимый международный аудитор, а не суд.

Признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Помимо этого, законопроект наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями. Регулятор сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Напомним, что принятие этого закона было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.