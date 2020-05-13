Суд над бизнесменом Тамразовым начнется 18 мая

Высший антикоррупционный суд 18 мая начнет рассмотрение обвинительного акта против бизнесмена Алексея Тамразова, которого подозревают в даче экс-прокурору Константину Кулику крупной взятки.

Об этом говорится в материалах суда.

Подготовительное заседание состоялось 6 мая. Защита Тамразова просила суд вернуть обвинительный акт прокурору, но суд отклонил это ходатайство.

Следующее заседание состоится 18 мая в 17:00 в Высшем антикоррупционном суде.

Тампазову вменяют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса.

Напомним, Тамразова задержали в Киеве в августе 2018 года по подозрению в даче взятки прокурору Константину Кулику.

Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании "Укргаздобыча" с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром "Западной нефтегазовой компании" (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.

Тамразов также является владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа", которому принадлежало интернет-издание "Инсайдер". Оно прекратило работу в конце марта 2020 года.