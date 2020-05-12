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Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран "нормандского формата"

Обсуждалась подготовка видеоконференции ТКГ. 

Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран "нормандского формата"
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран-участниц "нормандского формата" - Франции, Германии и России. 

Стороны обсуждали вопросы безопасности, достижения режима всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Также речь шла о подготовке видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и нардепов.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей конференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - заявил Ермак.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 5 мая подписал указ о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма.

Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко. 

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук.

Семьи пленных украинцев в ОРДЛО обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой включить Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы. С аналогичной просьбой обратились освобожденные политзаключенные, в том числе Олег Сенцов и Александр Кольченко. 

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