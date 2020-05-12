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НБУ заявил о нарушении Россией украинского законодательства при смене владельца Сбербанка

Правительство РФ не согласовало приобретение существенного участия в банке.

НБУ заявил о нарушении Россией украинского законодательства при смене владельца Сбербанка
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк заявил о нарушении Россией украинского законодательства при смене владельца Сбербанка.

Об этом говорится на сайте НБУ.

10 апреля Министерство финансов России на своем сайте объявило о приобретении более 50% акций Сбербанка у Банка России за 2,1 трлн рублей (около 29 млрд долларов).

В связи с этим сменился и конечный владелец у украинского Сбербанка.

Согласно украинскому законодательству, покупатель банка должен был предупредить о своих планах за три месяца, согласовать с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и предоставить копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции. Этого сделано не было.

"Национальный банк направил запрос Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона. Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", - сказано в сообщении.

Напомним, что украинский Сбербанк уже несколько лет находится под санкциями.

Сбербанк России пытался продать, но все попытки россиян избавиться от украинской "дочки" завершились неудачно.

Санкции были введены в 2017 году в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". 

"ВиЭс Банк" выкупил у России бизнесмен Сергей Тигипко, БМ Банк добровольно прекратил банковскую деятельность, а ВТБ обанкротился.

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