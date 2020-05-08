НБУ: кризис в Украине впервые проходит без банкротства банков и всплеска инфляции

Глава Национального банка Яков Смолий во время отчета в профильном комитете Верховной Рады заявил, что финансовый сектор чувствует себя неплохо, несмотря на кризис в экономике.

"Коронакризис - это первый в истории Украины кризис, когда нет банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов, длинных очередей вкладчиков у банкоматов. В отличие от предыдущих кризисов, сегодня банковская система - не обуза для экономики, а ее спасательный круг", - говорится в докладе Смолия, который обнародован на сайте НБУ.

По его словам, в марте на валютном рынке наблюдалась некоторая нервозность, и регулятору пришлось продать 2,2 млрд долларов, чтобы сгладить колебания. Но уже в апреле курс гривны снова немного укрепился, а Национальный банк возобновил пополнение резервов валютой.

В первые недели карантина был зафиксирован небольшой отток денег населения из банков, но он был намного меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. Сейчас снова наблюдается рост депозитов, а в целом ликвидность банков достигает около 200 млрд гривен. "Если какой-то банк почувствует потребность в средствах, теперь он может получить кредиты НБУ проще и быстрее", - заявил Смолий.

Он добавил, что Национальный банк готов помогать стимулировать экономику путем дальнейшего снижения учетной ставки, но не эмиссией гривны.

"Бесспорно, Украина нуждается в масштабных государственных расходах на борьбу с коронавирусом и поддержанием экономики. Но лекарство не должно быть хуже болезни. Вспомните украинскую историю. Неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов у нас всегда завершается катастрофическими последствиями для экономики. Можно, конечно, сделать всех миллионерами, но эти миллионы будут уже ничего не стоят. Гораздо более правильный путь - завершить переговоры с МВФ и получить дешевое финансирование для бюджета от официальных доноров", - подчеркнул Смолий.

Напомним, что главу Национального банка также могут вызвать с отчетом на внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая.