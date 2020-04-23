Нацбанк снизил учетную ставку с 10% до 8%

Инфляция в Украине оказалась ниже, чем ожидалось.

Национальный банк решил с 23 апреля снизить учетную ставку еще на два пункта - с 10% годовых до 8%.

Об этом на брифинге в четверг рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мер", - сказал он.

Резкое снижение учетной ставки связано с тем, что инфляция в Украине оказалась ниже, чем ожидалось.

Рост потребительских цен в марте сдерживался тремя факторами: обвалом цен на энергоносители на мировых рынках, отображением остаточных эффектов от прошлогоднего укрепления гривны и увеличением предложения сырых продуктов питания.

По предварительным данным, в апреле инфляция тоже будет оставаться низкой, а по итогам года останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Национальный банк сообщил, что планирует снизить учетную ставку до 7% в течение года, но это зависит от хода переговоров с МВФ, развития ситуации с коронавирусом и темпов свертывания карантинных мероприятий. Также НБУ будет учитывать антикризисные меры правительств и центральных банков других стран.

Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантина и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается на данный момент.

Напомним, что учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

В начале 2019 года она находилась на уровне 18%, а в начале 2020 года - 13,5%.