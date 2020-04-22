Жеваго проиграл в Верховном Суде спор с НБУ на 1,5 млрд грн

Опальный олигарх был поручителем по долгам банка "Финансы и Кредит".

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго о взыскании с него 1,539 млрд гривен долга по рефинансированию в пользу Национального банка.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым Жеваго была возвращена его апелляционная жалоба на решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года.

Шевченковский суд разрешил взыскать с Жеваго деньги в счет погашения задолженности "ФиК" по предоставленным ранее кредитам рефинансирования.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед НБУ.

Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Напомним, банк "ФиК" обанкротился в сентябре 2015 года.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

28 сентября 2019 года первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит". Ему вменяют ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

В октябре 2019 года Жеваго получил второе подозрение - о декларировании недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса).

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1 млрд долларов.