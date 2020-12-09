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Прокуратура не бачить складу злочину у відсутності демонтажу пам'ятника Леніну на Полтавщині

Серед пам'ятників, які не демонтують — пам'ятник Леніну та Петровському — одному з ініціаторів Голодомору в Україні. 

Прокуратура Полтавської області не бачить підстав для початку кримінального повадження за фактом відсутності демонтажу близько 26 пам'ятників та ліпнин, зокрема пам'ятників Володимиру Леніну та Григорію Петровському у Зіньківському районі та комсомольцям у місті Лохвиця. 

Про це свідчить відповідь прокуратури на запит LB.ua. 

При цьому прокуратура зазначає, що не має повноважень щодо виконання законів органами місцевого самоврядування, але не вбачає у відсутності демонтажу пам'ятників злочину, передбаченого ст. 436-1 ККУ (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

"Дивує позиція прокуратури Полтавщини, адже в Одеській області за фактом відсутності демонтажу пам'ятників Леніну прокуратура спрацювала — демонтаж Ленінів пішов, і зараз лиш в одному селі області залишився. І то, недовго йому лишилось", - розповів LB.ua засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков.

Нагадаємо, що нещодавно у селах Житомирської області знайшли два пам'ятника Леніну. Окрім цього, за даними Одеської обласної держадміністрації, пам'ятники Леніну донедавна залишалися в п'яти селах області: Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також у Первомайському Захарівського району. Зараз залишився лише пам'ятник в селі Калчева, при цьому сільський голова подав у відставку через невиконання закону і кримінальну відповідальність.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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