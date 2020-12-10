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Судова система опинилася на межі знищення через постійне реформування, - Ізовітова

"В деяких районах стоять порожні будівлі судів, відправляти правосуддя вже фізично немає кому".

Судова система опинилася на межі знищення через постійне реформування, - Ізовітова

Постійні зміни до законодавства, яке регулює роботу судової системи, поставили її на межу знищення, а право громадян України на судовий захист – під загрозу. Про це сказала Голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час третього обговорення в рамках національної дискусії «Доступ до правосуддя: реалії та перспективи», повідомляють "Українські новини".

«Судова система, на мій погляд, опинилась на межі знищення у результаті реалізації різних концепцій, стратегій судово-правових реформ. А реформа 2014-2016 років з очищення судової гілки влади виявилась одночасно як відкритою, так і прихованою люстрацією суддів. Як наслідок, ми всі про це знаємо, в деяких районах стоять порожні будівлі судів, відправляти правосуддя вже фізично немає кому», - наголосила вона.

Лідія Ізовітова нагадала, що значною мірою цьому сприяло блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка б змогла оцінити кандидатів у судді, або надати відповідні рекомендації тим, які вже оцінені.

«Велика кількість вже оцінених попереднім складом ВККС кандидатів на посади суддів «зависла» - вони всі чекають на довгоочікувану рекомендацію нового складу ВККС», - пояснила голова НААУ.

Вона підкреслила, що відновити роботу ВККС необхідно, але це не має відбуватися за рахунок порушення Конституції, і загрози суверенітету України, як це пропонується законопроектом №3711.

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